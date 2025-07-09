Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды "Формулы-1" "Ред Булл"

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Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды "Ред Булл", сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Хорнер возглавлял команду с 2005 года, то есть с момента ее основания. Он досрочно покидает команду, поскольку его контракт с командой был рассчитан до 2030 года. Новым руководителем назначен Лоран Мекис, который ранее возглавлял Racing Bulls.

Вместе с Хорнером "Ред Булл" шесть раз становился обладателем Кубка конструкторов. В личном зачете чемпионата мира пилоты команды побеждали восемь раз. В текущем сезоне "Ред Булл" находится на четвертом месте в Кубке конструкторов.

При этом выступающий за команду четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен занимает третье место в личном зачете с 165 очками. Его напарник Юки Цунода с 10 баллами располагается на 17-й строчке.

В феврале прошлого года Хорнера обвиняли в недостойном поведении по отношению к сотруднице команды. После внутреннего расследования его оправдали.

Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1" в ноябре прошлого года. Он финишировал пятым на 22-м этапе гонок в Лас-Вегасе и набрал в общем 403 очка.

Первое место на тех соревнованиях занял британец Джордж Расселл, выступающий за команду Mercedes, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а третье – испанец Карлос Сайнс, представляющий Ferrari.