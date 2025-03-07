Экс-промоутер гонок Экклстоун продал 69 машин "Формулы-1" за 500 млн фунтов

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Бывший генеральный промоутер гонок "Формула-1" Берни Экклстоун продал свою коллекцию из 69 гоночных болидов стоимостью 500 миллионов фунтов (около 57,6 миллиарда рублей), сообщает Daily Mail.

Эта сделка стала крупнейшей в истории, пишут журналисты. Уточняется, что новым владельцем стал друг семьи, миллиардер из "Ред Булл" Марк Матешиц. Сам 94-летний Экклстоун подчеркнул, что теперь его 48-летняя жена не будет беспокоится о том, что делать с его коллекцией после смерти.

Ранее нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен финишировал пятым на 22-м этапе "Формулы-1" в Лас-Вегасе, набрав в общем 403 очка и досрочно став победителем чемпионата в текущем сезоне.

Спортсмен четвертый раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", став шестым пилотом, который смог достичь подобного достижения. Рекорд принадлежит гонщику Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону, у которых по семь чемпионских титулов.

