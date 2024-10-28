Гонщик Ferrari Сайнс стал первым на Гран-при Мексики "Формулы-1"

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс победил на Гран-при Мексики "Формулы-1", сообщает Life.ru.

Второе место занял гонщик McLaren Ландо Норрис, отстав от него на 4,7 секунды. На третьем месте оказался сокомандник Сайнса Шарль Леклер.

Четвертую и пятую позицию заняли представители Mercedes Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, показавший второе время круга на квалификации, получил двойной штраф и занял шестое место. Еще три гонщика досрочно сошли с дистанции.

Прошлый заезд в рамках Гран-при США "Формулы-1" сезона 2024 года Сайнс завершил на втором месте, уступив лидерство сокоманднику Леклеру. При этом на квалификационной сессии Гран-при Сингапура гонщик потерял управление и столкнулся с барьером.

В начале октября семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер впервые показался на публике после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году. По информации СМИ, Шумахер присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии и ее жениха Йена Бетке.

Церемония бракосочетания прошла на семейной вилле в условиях строгой конфиденциальности. Перед торжеством всех гостей попросили сдать мобильные телефоны.

В конце декабря 2013 года гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Он получил черепно-мозговую травму и множественные повреждения мозга.