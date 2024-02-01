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01 февраля, 23:26

Спорт

Ferrari объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes в 2025 году

Фото: ТАСС/EPA/Sebastiao Moreira

Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон переходит в Ferrari. Соответствующее заявление опубликовано на сайте итальянской команды.

Так, 39-летний спортсмен перейдет в Ferrari в новом году. При этом после завершения сезона в 2024 году итальянскую команду покинет испанский пилот Карлос Сайнс-младший.

"Пилот подписал многолетний контракт", – добавили в пресс-службе итальянской команды.

Хэмилтон выступал за Mercedes с 2013 года.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби "Формулы-1". Британец Льюис Хэмилтон стал вторым, а третьим финишировал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

При этом команда "Мерседес" подала протест по итогам заключительного этапа. Но международная автомобильная федерация отклонила его.

Льюиса Хэмилтона настиг эффект дельфинирования

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