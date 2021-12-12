FIA отклонила протест "Мерседес" по итогам Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

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Международная автомобильная федерация отклонила протест команды "Мерседес" по итогам Гран-при Абу-Даби "Формулы-1". Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по автогонкам.

В ходе гонки канадец Николас Латифи от "Уильямс" вылетел с трассы, из-за чего была выпущена машина безопасности. В этот момент между нидерландцем Максом Ферстаппеном и британцем Льюисом Хэмилтоном было пять пилотов.

Сначала дирекция запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а после поменяла свое решение.

"Мерседес", от которого выступал Льюис Хэмилтон, подал протест. Однако дирекция отклонила возражение.

Таким образом, нидерландец Макс Ферстаппен сохранил чемпионский титул. Британец Льюис Хэмилтон стал вторым, третьим финишировал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

