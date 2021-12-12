"Зенит" сыграл вничью с "Динамо"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче Российской премьер-лиги.

У "Динамо" мяч забил Дмитрий Скопинцев, а у "Зенита" – Клаудиньо.

Петербургский клуб сохранил первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Динамо" занял второе место с 36 баллами.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов заняли третье место в эстафете 4 на 7,5 километра на третьем этапе Кубка мира.

Победу в соревнованиях, проходящих в австрийском Хохфильцене, одержала сборная Норвегии. Второе место заняли французские спортсмены.

