Российская сборная по биатлону заняла третье место в эстафете на Кубке мира

Фото: ТАСС/EPA/Fredrik Sandberg

Российские биатлонисты Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов заняли третье место в эстафете 4 на 7,5 километра на третьем этапе Кубка мира.

Победу в соревнованиях, проходящих в австрийском Хохфильцене, одержала сборная Норвегии. Второе место заняли французские спортсмены.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на дистанции 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Россиянин преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды. Второе место завоевал Сергей Устюгов, показав результат 35 минут 24,2 секунды. Третьим к финишу пришел Иван Якимушкин – 35 минут 29 секунд.

