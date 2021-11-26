Лыжник Терентьев победил в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский лыжник Александр Терентьев занял первое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Россиянин выступил с результатом 2 минуты 31,90 секунды. Второе место завоевал норвежец Йоханнес Клебо, показав результат 2 минуты 33,08 секунды. На третьем месте оказался его соотечественник Эрик Валнес – 2 минуты 34,03 секунды.

Этап завершится 28 ноября.

Ранее сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Ирана и стала обладателем Межконтинентального кубка. Встреча команд состоялась в Дубае и завершилась со счетом 3:2.