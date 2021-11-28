Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Zuma/Tomi HÃƒâ€žNninen

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на дистанции 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Россиянин преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды. Второе место завоевал Сергей Устюгов, показав результат 35 минут 24,2 секунды. Третьим к финишу пришел Иван Якимушкин – 35 минут 29 секунд.

Первым этап Кубка мира завершится 28 ноября.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Терентьев занял первое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира. Он выступил с результатом 2 минуты 31,90 секунды.

