Россиянка Валиева установила мировые рекорды на этапе Гран-при в Сочи

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов на этапе Гран-при в Сочи.

По итогам произвольной программы спортсменка набрала 185,29 балла, а по итогам двух программ – 272,71 балл. Валиева заняла первое место на этапе Гран-при.

На втором и третьем местах также оказались россиянки: Елизавета Туктамышева с 229,23 баллами и Майя Хромых с 219,69 баллами.

Ранее Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Сочи. 15-летняя спортсменка получила 87,42 балла. Ей удалось побить мировой рекорд, установленный Аленой Косторной (85,45 балла).

