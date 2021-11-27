Норвежец Легрейд победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

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Норвежец Стурла Холм Легрейд победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону.

Спортсмен преодолел 20 километров за 51 минуту 4 секунды. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, а третье – француз Симон Дестьё.

Из россиян лучшим стал Эдуард Латыпов, который занял седьмое место. На фише биатлонист перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по хет-трикам. Первый в сезоне и 28-й в НХЛ хет-трик Овечкин оформил во время встречи Washington Capitals и Florida Panthers, которая завершилась со счетом 4:3.

