Воскресные матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте Родионове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о 16-летнем хоккеисте молодежного состава московского клуба "Динамо" Валентине Родионове. Об этом сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги.

"Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Валентина", – говорится в сообщении.

Родионов потерял сознание во время матча Открытого чемпионата Москвы против ЦСКА 21 ноября. Ему оказали первую помощь, после чего госпитализировали в Морозовскую детскую клинику, где его поместили в медикаментозную кому.

Спустя шесть дней спортсмен скончался в реанимации.

