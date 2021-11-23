В "Динамо" рассказали о состоянии введенного в кому 16-летнего хоккеиста

Фото: dynamo.ru

16-летний игрок молодежной команды московского хоккейного клуба "Динамо" Валентин Родионов находится в медикаментозной коме в Морозовской детской городской клинической больнице. Об этом сообщается на сайте клуба.

Инцидент с подростком произошел 21 ноября во время матча открытого первенства Москвы между "Динамо" и ЦСКА. После смены защитник вернулся на скамейку, где потерял сознание.

"Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. ХК "Динамо" Москва со своей стороны оказывает полную поддержку Валентину Родионову. Здоровьем юного динамовца занимаются лучшие врачи города Москвы", – говорится в сообщении.

При этом в клубе напомнили, что не организовывали никакие сборы средств, так как все финансовые расходы взяла на себя организация.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Федор Кудряшов доигрывал матч с хорватами с травмой. Спортсмен почувствовал проблемы до того, как забил гол в свои ворота.

