Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею

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Главным тренером молодежной сборной России по хоккею назначен Сергей Зубов. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея.

Олега Браташа перевели на должность старшего тренера. В октябре последний сменил на посту главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.

Ранее Федерация хоккея России объявила первых трех хоккеистов, вошедших в заявку национальной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Ими стали капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а также нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, которые выступают за "Тампа-Бэй Лайтнинг".

