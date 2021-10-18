Федоров, Кудашов, Гончар и Набоков вошли в штаб сборной России по хоккею на ОИ

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В штаб сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине вошли Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков, сообщает ТАСС.

Они будут помощниками главного тренера Алексея Жамнова. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) объявила первых трех хоккеистов, вошедших в заявку национальной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Ими стали капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а также нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, которые выступают за "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Хоккейный турнир в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Соперниками сборной России по группе В станут команды Дании, Чехии и Швейцарии.

В тренерском составе сборной России по хоккею также произошли изменения. Экспертный совет дал рекомендацию назначить Алексея Жамнова главным тренером команды.

В пресс-службе ФХР уточнили, что, учитывая важность предстоящей Олимпиады в Пекине, Федерация решила созвать экспертный совет авторитетных представителей данного вида спорта для согласования кандидатуры главного тренера.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

