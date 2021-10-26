Хоккеист Гнездилов умер после матча в Новосибирске

Фото: instagram.com/sibirhl

Игрок любительской хоккейной команды "Легион – 2" Константин Гнездилов скончался в раздевалке после матча, который прошел 24 октября на стадионе СКА в Новосибирске. Об этом сообщается на странице Сибирской Хоккейной Лиги (СХЛ) в соцсети "ВКонтакте".

"Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда", – говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, 44-летний Гнездилов почувствовал себя плохо сразу после игры и потерял сознание в раздевалке. Прибывшие на место медики не смогли спасти хоккеиста и констатировали его смерть. Информации о причинах смерти Гнездилова пока нет.

Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщается на сайте областного управления СК.

Ранее во время матча МХЛ произошел несчастный случай, в ходе которого капитану молодежной команды "Динамо" Тимуру Файзутдинову в голову попала шайба. Удар пришелся на сонную артерию. Хоккеиста в критическом состоянии доставили в реанимацию, где врачи три дня боролись за его жизнь, однако спасти 19-летнего игрока не удалось.