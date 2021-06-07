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Происшествия

16:54

В столице задержан мужчина по подозрению в избиении своего знакомого

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в том, что он избил своего знакомого и выкинул его из автомобиля в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Подозреваемый установлен, им оказался уроженец Брянской области 1972 года рождения. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия", – сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади из автомобиля выбросили мужчину со следами побоев. Пострадавший умер в машине скорой помощи от полученных травм.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

До этого в Москве задержали мужчину за нападение на пассажира метро. 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик и избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.

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