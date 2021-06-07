В столице задержан мужчина по подозрению в избиении своего знакомого

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в том, что он избил своего знакомого и выкинул его из автомобиля в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.
По ее словам, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Подозреваемый установлен, им оказался уроженец Брянской области 1972 года рождения. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия", – сказала Иванова.
Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади из автомобиля выбросили мужчину со следами побоев. Пострадавший умер в машине скорой помощи от полученных травм.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
До этого в Москве задержали мужчину за нападение на пассажира метро. 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик и избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.