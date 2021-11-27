В реанимации скончался хоккеист молодежной команды "Динамо" Родионов

Фото: mhk.dynamo.ru

Хоккеист молодежного состава московского клуба "Динамо" Валентин Родионов скончался в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт команды.

"На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало. Хоккейный клуб "Динамо Москва" выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина", – написали в обращении.

В пресс-службе команды назвали произошедшее "большой трагедией для всего динамовского хоккея".

Родионов потерял сознание во время матча Открытого чемпионата Москвы против ЦСКА 21 ноября. Ему оказали первую помощь, после чего госпитализировали в Морозовскую детскую клинику, где его поместили в медикаментозную кому.