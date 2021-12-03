Клебо победил в спринте на домашнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 52,48 секунды.

На втором месте также оказался норвежец. Серебро состязания получил Томас Ларсен (+0,58 секунды). Третьим к финишу пришел француз Ришар Жюв (+0,78).

Лучшим из российских лыжников стал Александр Большунов, он завершил борьбу в полуфинале. А Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых не прошли дальше 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов выиграл гонку преследования на дистанции 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Россиянин пришел к финишу за 35 минут 23,7 секунды.