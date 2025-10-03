Корабль "Буря" провел учения в Балтийском море

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Малый ракетный корабль "Буря" выполнил стрельбы зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" по целям в Балтийском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Отмечается, что корабль провел учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. В качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области. В ходе стрельб мишени были поражены, что подтвердило данные объективного контроля, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, экипаж "Бури" провел в море корабельные учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.

Ранее атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" провели стрельбы крылатыми ракетами по морской мишенной цели в рамках учений в Охотском море. Стрельба велась по мишени, находящейся на удалении более 250 километров. Все три ракеты поразили цель прямыми попаданиями.