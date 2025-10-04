Форма поиска по сайту

04 октября, 15:15

Происшествия

Мужчину отправили под арест за попытку похищения девочки в Балашихе

Мужчину отправили под арест за попытку похищения девочки в Балашихе

В подмосковной Балашихе задержан мужчина, пытавшийся похитить 8-летнюю девочку. Его отправили под арест как минимум до 2 декабря. По данным следственного комитета, задержанный не признает свою вину и не может объяснить мотивы своих действий.

Инцидент произошел 1 октября, когда мужчина подошел к ребенку на улице, схватил ее за руку и, представившись сотрудником полиции, попытался увести. Девочка начала кричать, что привлекло внимание очевидца, который вмешался и предотвратил преступление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоАлина Гилева

