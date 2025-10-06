Российско-индийские учения начались на полигоне Махаджан

Фото: ТАСС/Ирина Полина

Российско-индийские учения "Индра-2025" стартовали на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан. Они продлятся до 15 октября, сообщает Минобороны РФ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель учений от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов и командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала. Также присутствовали военнослужащие подразделений двух стран.

По данным оборонного ведомства, основной целью учений станет отработка взаимодействия военных в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций.

В ходе учений будут отработаны совместные тактические действия, организация связи и управление совместной группировкой войск. Особое внимание уделят повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками.

Ранее прошли совместные стратегические учения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии "Запад-2025". В ходе отработок применялись в том числе 333 летательных аппарата тактической, стратегической и военно-транспортной авиации.

Кроме того, в ходе учений экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по критически важным объектам условного противника.

Нижегородский полигон Мулино, где прошел основной этап учений, посетил Владимир Путин. Он осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники.