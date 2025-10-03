Норвежские солдаты-призывники потерялись на учениях у границы с Россией

Фото: 123RF/micheleursi

Пятеро солдат-призывников потерялись во время учений в норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Россией. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на местную полицию.

На учениях отрабатывалась возможность долгое время оставаться незамеченными. По данным телерадиокомпании NRK, они длились почти две недели и должны были завершиться утром 2 октября.

Уточняется, что полицейские начали поисковую операцию после того, как десять солдат не вышли на связь в установленное время. В результате пятерых из них удалось найти.

Как рассказал журналистам сотрудник полиции Ерген Хансен, трое из них сами вышли к оговоренному ранее месту встречи, а еще двоих обнаружили при помощи вертолета. Поиски остальных продолжаются. К операции привлекли собак и дроны.

Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента. Например, пропавшие могли перепутать время встречи или заблудиться. Также не исключается несчастный случай.

В марте на востоке Литвы пропали несколько американских военнослужащих. Инцидент произошел во время учений на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса.

Затем в болоте нашли БРЭМ M88, на которой передвигались военные. Позже бронемашину удалось поднять из воды. Всех четырех американских военных обнаружили мертвыми.

