Трое пропавших в Литве американских военных найдены мертвыми

Фото: x.com/Lithuanian_Armed_Forces

Трое американских солдат, которые пропали на учениях в Литве, были обнаружены мертвыми. Еще одного военного ищут, сообщает RT со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.

Согласно заявлению, бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), в которой проводилась операция, удалось поднять из воды.

Американские военные, задействованные в учениях на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы, пропали 25 марта. Через некоторое время командование ВС США сообщило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой они передвигались.

Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил о гибели четырех военных. После этого пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщила, что Рютте преждевременно подтвердил гибель военных.

Между тем председатель фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис рассказал, что болото в Литве, где произошло ЧП, не было нанесено на карты. По его мнению, одна из причин состоит в желании шире использовать подобные территории для сельского хозяйства.

