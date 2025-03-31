Фонд восстановления болот Литвы: топь, где утонула M88 США, отсутствовала на картах

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Болото в Литве, в котором ранее затонула бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules США, не было нанесено на карты. Об этом рассказал председатель фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис.

"Приходится констатировать, что государственные инстанции не располагают достоверными (географическими. – Прим. ред.) картами, где были бы указаны все опасные для передвижения болотистые места", – приводит слова председателя фонда ТАСС.

Как отметил Заблецкис, около 10% территории страны приходится на болота. При этом в Литве нет точной базы данных по ним. Одной из причин этого является желание шире использовать подобные территории для сельского хозяйства, считает он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил о гибели четырех американских военных в Литве. О пропаже солдат, задействованных в учениях, стало известно вечером 25 марта. Через некоторое время командование Вооруженных сил США в Европе сообщило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались американские военнослужащие.