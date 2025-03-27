Генсек НАТО подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве

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Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских военных в Литве. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

Он уточнил, что пока не обладает подробной информацией о происшествии. Однако он назвал эту новость ужасной.

"Наши мысли с семьями и близкими", – добавил Рютте.

О пропаже солдат, задействованных в учениях, которые проводились на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы, стало известно вечером 25 марта. Через некоторое время командование Вооруженных сил США в Европе сообщило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались американские военнослужащие.

Ранее военный истребитель ВВС Южной Кореи KF-16 случайно сбросил восемь бомб MK-82 на деревню около полигона Сынчжин в городе Пхочхон во время совместных учений с США. В результате минимум 7 человек пострадали. Для расследования этого инцидента была сформирована специальная комиссия.

