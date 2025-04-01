Еще один пропавший в Литве американский военный найден мертвым

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Четвертый американский военный, пропавший в Литве после учений, найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.

В заявлении указано, что тело военного, которого приписывали к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, обнаружили вблизи полигона Пабраде.

О пропаже военных, которые были задействованы в учениях на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса, стало известно вечером 25 марта. После этого командование сообщило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались американские военнослужащие.

Генсек НАТО Марк Рютте 27 марта подтвердил гибель четырех военных. После этого пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщила, что Рютте сделал это преждевременно.

Спустя время командование заявило, что БРЭМ удалось поднять из воды, а трое американских солдат были обнаружены мертвыми.