Польша разместит 40 тысяч военных на границе с Белоруссией

Фото: 123RF/koziolkamila

Польша в ближайшее время разместит 40 тысяч военных на границе с Белоруссией из-за совместных с Россией учений "Запад-2025", заявил в эфире телеканала Polsat замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

Он назвал учения "наступательными", поэтому польская армия "готовилась к этому событию".

"Польша готовилась к маневрам "Запада-2025" в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских военных, а также военные НАТО, чтобы адекватно ответить на "Запад-2025", – сказал представитель Минобороны Польши.

Военные мероприятия пройдут с 12 по 16 сентября. В Кремле объяснили, что они не направлены против кого-либо. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между Россией и Белоруссией.