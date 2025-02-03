Представитель Панарина: долг хоккеиста может быть связан с налогом на авто

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Задолженность хоккеиста "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина перед Федеральной налоговой службой (ФНС) может быть связана с налогом на автомобиль. Об этом РИА Новости заявил представитель форварда Артем Гаврилов.

СМИ писали, что Панарин не погасил налоговую задолженность в размере почти 75 тысяч рублей. В случае неуплаты спортсмену могут заблокировать счета и подать на него в суд.

По словам Гаврилова, хоккеист пользуется кнопочным телефоном, поэтому мог пропустить сообщения.

"Разберемся в ситуации. Написали, что он занимается изданием газет, книг и журналов. Это не так. Артемий курирует благотворительный фонд для помощи людям в сложных ситуациях", – рассказал представитель спортсмена.

Между тем задолженность по налогам и страховым взносам компаний блогера Влада А4 (настоящее имя – Владислав Бумага. – Прим. ред.) превышает 2,5 миллиона рублей. Молодой человек – учредитель семи фирм, некоторые из которых допускают просрочки платежей. При этом у самого блогера нет долгов и заблокированных счетов.