КХЛ выбрала лучших игроков октября

Фото: Москва 24/Симонов Никита

Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, нападающий омского "Авангарда" Константин Окулов и нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский названы лучшими игроками октября по версии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сказано на сайте лиги.

Комиссия КХЛ сделала свой выбор на основе статистики игроков и аналитической оценки матчей. В результате в категории вратарей лучшим стал Самойлов, команда которого выиграла 7 из 10 встреч. Помимо этого, на счету вратаря одна победа в серии буллитов.

В общей сложности по воротам Самойлова было нанесено 232 броска. Спортсмен отразил 91,38% атак. Таким образом, коэффициент надежности вратаря достиг 1,99. В играх с "Сочи" (3:0) и "Автомобилистом" (2:0) хоккеист не пропустил ни одну шайбу. Его максимальная сухая серия в этом месяце составила 134 минуты и 55 секунд.

В номинации "Защитник" лучшим стал Миллер, который набрал 12 (3 гола + 9 передач) очков в 11 матчах, прошедших в октябре. Ни одна встреча не прошла для хоккеиста с отрицательным показателем. Его коэффициент полезности составил "+9". В частности, в игре с "Сибирью" (4:1) спортсмен забросил победную шайбу. Помимо этого, в его активе – 5 силовых приемов, 6 блокированных бросков, 5 отборов и 5 перехватов.

Среди нападающих лучшим был признан Окулов с показателем полезности "+2". Ему удалось набрать 15 (5 гола + 10 передач) очков в 11 матчах за месяц. В матчах с "Адмиралом" (6:1) и "Автомобилистом" (3:2) хоккеист забросил победные шайбы. Более того, он реализовал 2 силовых приема, заблокировал 8 бросков, отобрал 3 шайбы и сделал 4 перехвата.

В категории "Лучший новичок" (эксперты выбирают среди хоккеистов 2004 года и моложе, которые сыграли в предыдущих сезонах не более 20 игр в КХЛ. – Прим. ред.) приз получил Жаровский с показателем полезности "+3" и набранными за месяц 12 (4 гола + 8 передач) очками в 12 матчах. На его счету – 2 силовых приема, 6 блокированных бросков, 5 отборов шайбы и 10 перехватов.

Всего в октябре было организовано 122 матча, в которых участвовали 625 игроков: 52 вратаря, 207 защитников и 366 нападающих. Средняя результативность месяца – 5,52 шайбы за игру.

Ранее экс-вратарь столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Иван Просветов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз". По соглашению с новой командой 26-летний голкипер получит 950 тысяч долларов за сезон.

Спортивные права на Просветова останутся у российского клуба, который расторг контракт с вратарем в мае текущего года. В сезоне-2024/25 он поучаствовал в 38 матчах регулярного чемпионата и одержал 20 побед.

