Хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с клубом КХЛ "Металлург"

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", который выступает в Фонбет – Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщил клуб в своем телеграм-канале.

Соглашение с форвардом будет действовать до конца сезона-2025/26. Последним клубом двукратного чемпиона мира был петербургский СКА, с которым Кузнецов расторг контракт по обоюдному согласию в апреле.

"Евгений – игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов", – отметил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.

Он назвал сильные стороны Кузнецова, включая технику и катание, а также обратил внимание на умение хоккеиста не только самостоятельно решать эпизоды, но и создавать моменты для партнеров. Более того, Бирюков подчеркнул важность его позиции центрального нападающего, которая в настоящее время является самой дефицитной.

"Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли. Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он игрок большого уровня и больших задач", – добавил спортивный директор.

Ранее российский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Соглашение с игроком рассчитано на 8 лет, а его среднегодовая зарплата составит 17 миллионов долларов. Такая сумма является рекордом лиги.