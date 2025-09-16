Хоккеист "Спартака" Морозов отстранен за нарушение антидопинговых правил

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский хоккейный клуб (ХК) "Спартак" объявил об отстранении от тренировок и матчей КХЛ нападающего Ивана Морозова из-за обнаружения запрещенного вещества в его допинг-пробе. Об этом сообщается на сайте ХК.

Клуб получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно регламенту, отстранение Морозова продлится до завершения необходимых процедур и выяснения всех обстоятельств.

При этом в "Спартаке" подчеркнули, что обнаруженное вещество попало в организм хоккеиста за пределами деятельности клуба и медицинского персонала команды.

"Хоккейный клуб "Спартак" последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства", – добавили в заявлении.

В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уточнил, что в допинг-пробе нападающего был обнаружен кокаин.

Ранее игрок клуба "Автомобилист" Анатолий Голышев был отстранен от матчей КХЛ из-за допинга. Известно, что лига получила уведомление о том, что в пробе спортсмена была обнаружена запрещенная субстанция.

Сам хоккеист заявил, что не использовал допинг для улучшения результатов и принимал препараты только по медицинским показаниям. Голышев выразил надежду, что в течение следующих 30 дней получит ответ от специалистов.