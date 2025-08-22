Российские легкоатлеты Зубковы дисквалифицированы за отказ сдать допинг-пробы

Фото: 123RF/dookdui

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых на три года за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что спортсмены, которые являются мужем и женой, отказались сдавать пробы.

"Если спортсмены признают нарушение антидопинговых правил и отказываются от слушаний в течение 20 дней после предъявления обвинения, то срок дисквалификации автоматически сокращается с четырех до трех лет", – добавили в РУСАДА.

Супруги Зубковы, представляющие Хабаровский край на внутрироссийских стартах, будут отбывать дисквалификацию до 2 февраля 2028 года.

Ранее пловца Александра Ефимова отстранили от соревнований за употребление мельдония, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. Дисквалификация спортсмена продлится до 4 мая 2029 года.