27 июля, 12:21Спорт
Глава МОК Ковентри назвала аморальной "Олимпиаду на стероидах"
Фото: ТАСС/АР/ Thanassis Stavrakis
Идея проведения "Олимпиады на стероидах" аморальна и безнравственна. Подобная концепция заставляет переживать за спортсменов, считает глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
"Когда я услышала об "Олимпиаде на стероидах", в которых будет разрешен допинг, я подумала, что это шутка", – заявила она в интервью газете L'Equipe.
Ковентри подчеркнула, что это противоречит всему, во что она верит, и всему, что хотела бы продвигать. Глава комитета также подчеркнула, что в Олимпийских играх людям нравится то, как они могут расширить границы возможного.
"Это то, что вы делаете на игровом поле, где вы знаете, что все тренировались, приносили жертвы одинаково. Это что-то особенное и очень уникальное. То, что нужно защищать", – добавила она.
Официальное название "Олимпиады на стероидах" – Enhanced Games, что можно перевести как "Улучшенные игры". Проект был представлен год назад при поддержке американского миллиардера и основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.
Ожидается, что соревнования состоятся в мае 2026 года.
Говоря об участии в мероприятии российских спортсменов, Ковентри отметила, что МОК намерен придерживаться тех же критериев, которые были установлены для атлетов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Однако, отвечая на вопрос о возможном допуске спортсменов из РФ на ОИ-2026, она уточнила, что окончательное решение принято не было.
"Я не собираюсь прогнозировать решения исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем", – заключила глава МОК.
Ранее Владимир Путин отметил, что отношения между РФ и МОК постепенно восстанавливаются. При этом российский лидер признал, что у Москвы все еще остается много проблем с этой организацией.
До этого в Олимпийском комитете России подчеркивали, что российские спортсмены должны иметь право на участие во всех дисциплинах Олимпийских игр 2026 года.