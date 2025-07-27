Глава МОК Ковентри назвала аморальной "Олимпиаду на стероидах"

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Идея проведения "Олимпиады на стероидах" аморальна и безнравственна. Подобная концепция заставляет переживать за спортсменов, считает глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

"Когда я услышала об "Олимпиаде на стероидах", в которых будет разрешен допинг, я подумала, что это шутка", – заявила она в интервью газете L'Equipe.

Ковентри подчеркнула, что это противоречит всему, во что она верит, и всему, что хотела бы продвигать. Глава комитета также подчеркнула, что в Олимпийских играх людям нравится то, как они могут расширить границы возможного.

"Это то, что вы делаете на игровом поле, где вы знаете, что все тренировались, приносили жертвы одинаково. Это что-то особенное и очень уникальное. То, что нужно защищать", – добавила она.

Официальное название "Олимпиады на стероидах" – Enhanced Games, что можно перевести как "Улучшенные игры". Проект был представлен год назад при поддержке американского миллиардера и основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

Ожидается, что соревнования состоятся в мае 2026 года.

Говоря об участии в мероприятии российских спортсменов, Ковентри отметила, что МОК намерен придерживаться тех же критериев, которые были установлены для атлетов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Однако, отвечая на вопрос о возможном допуске спортсменов из РФ на ОИ-2026, она уточнила, что окончательное решение принято не было.

"Я не собираюсь прогнозировать решения исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем", – заключила глава МОК.

Ранее Владимир Путин отметил, что отношения между РФ и МОК постепенно восстанавливаются. При этом российский лидер признал, что у Москвы все еще остается много проблем с этой организацией.

До этого в Олимпийском комитете России подчеркивали, что российские спортсмены должны иметь право на участие во всех дисциплинах Олимпийских игр 2026 года.

