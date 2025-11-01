График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 08:00

Рыбные рынки "Москва – на волне" подготовили скидки ко Дню народного единства

В честь Дня народного единства рыбные рынки "Москва – на волне" подготовили для горожан скидку в 7% на популярные виды товаров. До 9 ноября можно дешевле приобрести магаданскую креветку, крымского саргана, мурманскую форель и другие виды рыбы и морепродуктов.

Также рыбу и морепродукты с рынков теперь доставляют на дом через портал mos.ru или сервис "Купер". В ассортименте представлено более 700 видов товаров. Рынки, расположенные в Косино-Ухтомском и Митине, с момента открытия посетили уже два миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

