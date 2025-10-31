Более 18 тонн зоотоваров отправили из Москвы в Белгородскую область

Москва направила в Белгородскую область более 18 тонн зоотоваров. В отправленной помощи – сухие и влажные корма, крупы, медикаменты, впитывающие пеленки, а также ошейники и поводки, сделанные москвичами на мастер-классах проекта "Время добра".

Как отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, помощь регулярно собирают на площадках проекта "Москва помогает". Любой москвич может присоединиться к акции и передать корм или предметы для животных через волонтерские центры "Доброе место".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.