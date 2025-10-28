Депутат Говырин: в подарок для новорожденного входят предметы первой необходимости

Фото: depositphotos/IuliiaVerstaBO

В Москве при рождении ребенка родители могут выбрать между подарочным набором и выплатой в 20 тысяч рублей. Столичный комплект "Наше сокровище" включает одежду, средства гигиены, постельные принадлежности и предметы ухода, заявил RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, такая же мера действует в Подмосковье. Там при рождении ребенка родители получают коробку с 50 предметами первой необходимости или ту же сумму. В Санкт-Петербурге молодым семьям с августа 2024 года вручают набор из 12 предметов.

В свою очередь, на Ямале действует собственный формат поддержки. При рождении первого ребенка семья получает коробку с 50 предметами, а при рождении второго и последующих детей – электронный сертификат примерно на 37 тысяч рублей, который можно потратить на детские товары.

Говырин отметил, что в России подарок для новорожденного не является федеральной мерой, поэтому каждый субъект страны сам определяет свои условия, состав и формат вручения.

Основное требование почти везде: ребенок должен быть зарегистрирован в регионе, а хотя бы один из родителей – иметь постоянное место жительства на его территории. Наборы выдают семьям при выписке из роддома или во время процедуры регистрации рождения. В некоторых случаях подарок можно оформить через МФЦ или портал "Госуслуги", уточнил депутат.

По мнению собеседника издания, в целом такие подарки не только упрощают первые недели после рождения ребенка, но и становятся частью региональной политики поддержки семьи.

При этом ранее депутат ГД Татьяна Буцкая предложила подарки для новорожденных ввести на федеральном уровне. Она считает, что это станет справедливым решением по отношению к роженицам из разных регионов страны. Кроме того, единый подарочный набор будет возможностью поддержать отечественных производителей детских товаров.