В ГД предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили автоматически ставить детей в очереди в детский сад и школу сразу после рождения. Документ инициативы есть в распоряжении ТАСС.

Авторами стали Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев, они направили запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Депутаты указали на то, что сейчас, чтобы поставить ребенка в очередь в детский сад или школу, необходимо самостоятельно подать заявление, приложив паспорт, свидетельство о рождении и другие документы. Сделать это можно либо при личном посещении, либо заполнив форму на портале "Госуслуги" или mos.ru, так как действующие правила не предусматривают автоматической постановки в очередь.

В обращении парламентариев указано, что она бы упростила и помогла цифровизации процедуры. Предполагается, что механизм будет добровольным: после получения свидетельства о рождении родители смогут через портал "Госуслуги" или МФЦ отметить желаемые образовательные учреждения.

Данная мера должна повысить удобство и предоставление госуслуг, а также обеспечить равные стартовые возможности для детей и сократить количество контактов с ведомствами для граждан.

Ранее стало известно, что правительство России планирует провести комплексную трансформацию портала "Госуслуги". В рамках перезагрузки предусматривается улучшение контроля за оказываемыми услугами и изменение сервисов.

Рассматривается переход от разрозненных сервисов к "жизненным ситуациям", внедрение строгих стандартов качества и персональной ответственности сотрудников ведомств за каждую услугу.

