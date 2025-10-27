Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Свежий тугунок появился на рынках "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском и Митине. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В среднем рыба семейства сиговых весит около 20–30 граммов. Она обитает только в Сибири, а именно – в Енисее, Оби, Лене, Яне и их притоках. Тугунок стал востребован во всем мире после Ялтинской конференции. Тогда данный деликатес входил в меню данного мероприятия.

Польза этой рыбы заключается в высоком содержании ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые позволяют поддерживать в здоровом состоянии сердечно-сосудистую систему. Кроме того, кости тугунка содержат кальций и фосфор.

Раньше из данной рыбы делали согревающий отвар с добавлением трав, а жир тугунка применяли в качестве бальзама для ухода за кожей.

Помимо этого, употребляют этот деликатес обычно как самостоятельную закуску, сочетая с черным хлебом, вареным или запеченным картофелем. Также из тугунка получится сделать наваристую уху.

Ранее горожанам предложили купить на рынках "Москва – на волне" не только морскую, но и речную рыбу. В специализированных отделах уже можно найти свежий улов кефали, сазана и карася.

Пищевая ценность пресноводной рыбы не уступает морской. В речной рыбе немного меньше содержание жирных кислот и йода, однако она обладает большим набором микроэлементов. Например, в ней высокое содержание железа, магния и витаминов группы B.

