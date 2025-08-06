Красная икра горбуши, кеты и нерки появилась на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Красную икру горбуши, кеты и нерки нового улова можно приобрести на рыбных рынках "Москва – на волне". Ее привозят с Камчатки и из Хабаровского края, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Икра горбуши имеет нежный и универсальный вкус, нерки – более насыщенный, с горчинкой. Икринки горбуши отличаются ярко-оранжевым цветом, а нерки – красным. Икра кеты является самой крупной и достигает 7 миллиметров. Она не горчит.

На рыбных рынках представлена слабосоленая икра. Лососевых вылавливают в экологически чистых водах. После извлечения икру солят и упаковывают в специальные контейнеры. При транспортировке специалисты поддерживают температуру от минус 4 до плюс 6 градусов.

Такая икра пользуется популярностью у покупателей рынков ежегодно. С ней готовят различные закуски и салаты. Икра горбуши придает блюдам нежность, нерки – пикантность, а кеты – помогает сделать еду более сочной.

Ранее на рыбных рынках "Москва – на волне" стартовал сезон раков. Их можно приобрести в отделе "Живая рыба". Раков привозят с Волги в контейнерах, в которых поддерживаются нужная влажность и вентиляция.

Членистоногие имеют нежное мясо, богатое микроэлементами, насыщенный вкус и низкую калорийность. В 100 граммах продукта присутствует 16 граммов белка.

Приобретать раков рекомендуется перед готовкой. Выбирать необходимо самых активных, когда они шевелят клешнями и энергично двигаются.

