Сезон волжских раков стартовал на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сезон раков начался на рыбных рынках "Москва – на волне". Их можно приобрести в отделе "Живая рыба", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Раков привозят с Волги в контейнерах, в которых поддерживаются нужная влажность и вентиляция. Членистоногие имеют нежное мясо, богатое микроэлементами, насыщенный вкус и низкую калорийность. В 100 граммах продукта присутствует 16 граммов белка. Также в раках содержатся йод, фосфор, кальций, витамины группы В и Е. После их варки остается бульон, который можно использовать для супа или соуса.

Приобретать раков рекомендуется перед готовкой. Выбирать необходимо самых активных, когда они шевелят клешнями и энергично двигаются. Цвет может быть от коричневого до почти черного. Однако у раков не должно быть трещин или повреждений и постороннего запаха. Для кратковременного хранения горожанам посоветовали использовать холодильник или оборачивать раков мокрой тканью.

Для варки на килограмм продукта надо взять три литра воды, две столовые ложки соли, пучок укропа, несколько горошин перца и два лавровых листа. Членистоногих необходимо поместить в кипящую воду и варить 10–15 минут или 15–20. После этого раков следует оставить на 5 минут настояться в бульоне.

Панцири можно заморозить, после чего приготовить на их основе суп. Вареный продукт хранится в бульоне в холодильнике около суток.

Ранее на рыбных рынках "Москва – на волне" начался сезон командорского кальмара. Их привозят из вод у берегов Камчатки и Командорских островов. Перед продажей каждую партию проверяет государственная ветеринарная служба. Кальмар продается на столичных рыбных рынках в трех вариантах: цельный, готовые кольца и очищенные щупальца.

