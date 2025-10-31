Движение поездов на МЦД-3 изменится 2–4 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2 по 4 ноября на МЦД-3 изменится график движения пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Дептранса.

"В период изменений пройдут работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке от Химок до станции Ховрино", – пояснили в департаменте.



На Ленинградском направлении интервалы между поездами будут увеличены до 30 минут. Составы, следующие в область (в направлении Зеленоград-Крюково), не будут останавливаться на станциях Ховрино и Левобережная.

Пассажирам, которым нужна станция Ховрино, рекомендуют маршруты с пересадкой на станциях Грачевская (для поездок в область) или Химки (для поездок из центра). Для бесплатной пересадки необходимо приложить карту "Тройка" к турникетам на входе и выходе.

Для поездок в сторону области в Дептрансе советуют делать пересадки на станциях Петровско-Разумовская, Останкино или на Ленинградском вокзале.

На Казанском направлении также возможно увеличение интервалов движения до 15–20 минут. Часть поездов проследует по укороченным маршрутам от и до станции Люберцы. У части составов скорректированы остановки.

Дополнительно в эти дни будет сокращен режим работы диаметральных поездов: последний поезд со станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома отправится в 23:02, обратно – в 23:22. Также увеличены интервалы на станции Митьково.

В Дептрансе призывают пассажиров заранее планировать поездки и сверяться с расписанием в официальных приложениях.

Кроме того, движение изменится с 2 по 4 ноября на МЦД-2 в связи с проведением работ. Сквозное движение по диаметру будет приостановлено, поезда будут курсировать с увеличенными интервалами, а некоторые станции будут закрыты для остановок.