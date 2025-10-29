29 октября, 18:02Транспорт
Трамваи не будут ходить в Нагатине по выходным
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трамваи не будут ходить в Нагатине по выходным, а также в субботу, 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В эти дни трамвай № 47 пойдет по измененному маршруту. Он будет курсировать от станции метро "Октябрьская" через "Нагатинскую" до Нижних Котлов. Трамвай № 49 в это время работать не будет.
До станции метро "Нагатинская" пассажиры смогут доехать на автобусе № 049. Остановки от "Коломенской" будут расположены:
Изменения произошли в связи с проведением ремонта трамвайных путей на Нагатинской улице. Они будут действовать до окончания работ.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Ранее стало известно, что трамваи временно не будут ходить до Белорусского вокзала и станции метро "Новослободская" после 22:00. Изменения вступили в силу 28 октября. Они будут действовать на время работ в Протопоповском переулке.