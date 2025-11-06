Повышение производительности труда в сфере услуг стало приоритетом для Москвы

Повышение производительности труда в сфере услуг является одним из приоритетов для столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на седьмом федеральном форуме "Производительность 360".

Как отметила Багреева, экономика столицы строится на экономике услуг, при этом 60% участников соответствующего проекта – промышленные предприятия. Особое внимание уделяется внедрению технологий бережливого производства, наибольший отклик на которые получен в сфере туризма.

