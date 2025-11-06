Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 16:30

Экономика

Повышение производительности труда в сфере услуг стало приоритетом для Москвы

Повышение производительности труда в сфере услуг стало приоритетом для Москвы

"Деньги 24": продажи новых автомобилей выросли на треть в России

"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

"Деньги 24": эксперт оценил политику нового мэра Нью-Йорка

"Деньги 24": мобильная связь и интернет подорожают в России в 2026 году

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮАО

"Деньги 24": россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости

"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

"Деньги 24": литр бензина в России подорожал более чем на 10 копеек за прошлую неделю

Повышение производительности труда в сфере услуг является одним из приоритетов для столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на седьмом федеральном форуме "Производительность 360".

Как отметила Багреева, экономика столицы строится на экономике услуг, при этом 60% участников соответствующего проекта – промышленные предприятия. Особое внимание уделяется внедрению технологий бережливого производства, наибольший отклик на которые получен в сфере туризма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика