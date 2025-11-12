Силы ПВО сбили за ночь 22 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточнило ведомство, БПЛА были перехвачены с 23:00 11 ноября до 07:00 12 ноября. По данным министерства, 8 дронов сбиты над Ростовской областью, 4 – над Смоленской областью, 3 – над Орловской областью и 3 – над Брянской областью.

Еще 2 БПЛА удалось перехватить над Тульской областью, 1 – над Калужской областью и 1 – над Московским регионом.



Ранее мирный житель погиб во время массированной атаки украинских беспилотников по Волгоградской области. Вражеские БПЛА ударили по 24-этажному жилому дому на улице Гаря Хохолова в Волгограде, были повреждены несколько балконов, а также выбиты стекла близлежащих домов.

Кроме того, на территории промзоны в Красноармейском районе начался пожар после падения обломков.

