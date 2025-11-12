Силы ПВО ликвидировали 9 украинских БПЛА над регионами РФ за 2 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 9 украинских дронов над регионами России за 2 часа, сообщает Минобороны.

Атака продолжалась с 21:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 11 ноября. 4 БПЛА было ликвидировано в небе над Ростовской областью, 3 – над территорией Брянской области, 1 – над Курской областью и еще 1 дрон – в небе над Орловской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 37 украинских БПЛА над регионами России в ночь на 11 ноября. Из них 10 дронов было сбито над Крымом, 8 – в небе над Саратовской областью, 7 – над территорией Орловской области, 3 – над Липецкой областью, 3 – в небе над Ростовской областью.

Кроме того, 3 дрона было сбито над акваторией Черного моря, 1 – над Брянской областью, 1 – в небе над Воронежской областью и еще 1 дрон – над территорией Калужской области.