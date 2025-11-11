Форма поиска по сайту

11 ноября, 08:12

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 37 украинских БПЛА над регионами РФ ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 37 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, 10 дронов было сбито над Крымом, 8 – в небе над Саратовской областью, 7 – над территорией Орловской области, 3 – над Липецкой областью, 3 – в небе над Ростовской областью.

Также 3 БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, 1 – над Брянской областью, 1 – в небе над Воронежской областью и еще 1 дрон – над территорией Калужской области.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работали специалисты экстренных служб. Никто из местных жителей не пострадал.

