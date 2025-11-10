РИА Новости: возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область набрал кредитов

Фото: мвд.рф (Артем Тимофеев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Предполагаемый участник атаки БПЛА на Иркутскую область Артем Тимофеев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) набрал кредитов и накопил долги в России, передает РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Согласно документам, он оформил несколько кредитов на крупную сумму и перестал производить платежи. В результате у Тимофеева образовалась задолженность более чем в 100 тысяч рублей.

При этом ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета Тимофеева.

Мужчина и его супруга Екатерина (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут иметь отношение к атаке Украины по аэродромам в пяти регионах России, которая произошла 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях удары FPV-дронов были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

МВД объявило супругов в розыск. Оба разыскиваются по статье УК. Однако, по какой конкретно, не раскрывалось.

Помимо Тимофеевых, Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которые, по данным следствия, планировали организовать в России теракты на объектах топливно-энергетического комплекса.