Рябков назвал преувеличенными последствия атаки украинских дронов на аэродромы РФ

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Масштабы последствий атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы РФ сильно преувеличены. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

"Наш потенциал ядерного сдерживания США (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба", – отметил дипломат.

Как подчеркнул Рябков, пострадавшая в результате атак военная техника "может, и будет восстановлена".

Киев 1 июня ударил по аэродромам в пяти регионах России. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были успешно отражены, однако в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за атаку взял на себя президент Украины Владимир Зеленский. Для операции использовались 117 беспилотников, заявил украинский лидер.

После этого президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным атаку Украины на аэродромы. Президент России заявил в разговоре, что "ему придется ответить" на эти действия киевского режима.

В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Под обстрел попали конструкторские бюро, предприятия по производству и ремонту вооружения и военной техники, а также другие объекты. Все цели были поражены.