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Великобритания точно оказывает поддержку Украине в террористических атаках против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления на "Форуме будущего 2050".

Министр напомнил об атаках украинской армии в Курской области. Там, отметил он, нет ни одного объекта, который можно было бы представить как связанный с проведением боевых действий.

При этом атаки Киева были бы беспомощны без поддержки Лондона, подчеркнул Лавров. Министр также допустил, что принимать в них участие могут и американские спецслужбы, которые делают это "по инерции".

"Эти методы в том или ином виде у киевского режима присутствовали с самого начала. Можно перечислить любую территорию, на которой велись боевые действия, и результат будет один и тот же. Самым ярким примером является Курская область", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Также Лавров обратил внимание, что Вооруженные силы РФ всегда поясняют, по каким объектам, расположенным на территориях Украины, они наносили удары. Цели российских атак всегда связаны с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Речь идет о воинских частях, бывших гражданских объектах и местах скопления техники, которые используются украинскими армией и Службой безопасности страны.

Вместе с тем Лавров отметил необходимость принятия мер по обеспечению безопасности со стороны МВД России, Росгвардии и других спецслужб.

"Конечно, очень важно повышение бдительности населения. Этим занимаются. Риски нарастания террористической угрозы существуют, мы их видим. Будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", – указал глава ведомства.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее число наемников, которые состоят в украинских войсках, являются гражданами Великобритании, Грузии, США и Канады. В частности, из Британии в ВСУ вступили 694 человека, из Грузии – 712, из США – 816, а из Канады – 719.